Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "C'è l'esigenza di fare qualcosa per il lavoro povero. I numeri dell'Istat e dell'Inps sono drammatici, in un contesto che è destinato a peggiorare la situazione per l'inflazione. Un intervento era assolutamente importante e necessario e, se coincide con l'agenda di Conte, sono contento e forse anche lui...". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.