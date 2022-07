12 luglio 2022 a

a

a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Sono necessarie "misure strutturali per incrementare il netto dei salari, occorre ridurre il carico fiscale a partire dai redditi più bassi, vogliamo intervenire in maniera decisa all'interno degli spazi della finanza pubblica". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.