Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo mai usato l'evasione fiscale come possibilità di entrata e non ne abbiamo parlato stamattina. L'evasione va perseguita per se stessa, non può essere utilizzata in anticipo rispetto a quando viene incassata". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.