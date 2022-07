DON'T NOD presenta una nuova identità visiva, in occasione del suo 14° anniversario

12 luglio 2022 a

Un'identità visiva e un sito web nuovi di zecca

PARIGI, 12 luglio 2022 /PRNewswire/ -- DON'T NOD – precedentemente conosciuta come DONTNOD Entertainment - festeggia il suo 14° anno di creazione di giochi narrativi ricchi di significati. Poiché, sin dall'inizio, siamo cambiati in modo coerente, abbiamo avviato un rebranding visivo, come parte della nostra costante evoluzione, per rispecchiare meglio chi siamo, oggi, come azienda.

È un momento entusiasmante, per DON'T NOD, e, per condividere questo entusiasmo con voi, abbiamo prodotto un reel, per presentare il nostro nuovo logo. È un design adattabile e può essere personalizzato per rappresentare i nostri diversi generi ed universi di gioco, e si dà il caso che abbiamo diversi progetti di prossima realizzazione su cui testare la sua versatilità...

Negli ultimi anni, la società ha avviato alcuni cambiamenti fondamentali: in particolare, la novità del nostro studio di Montreal e la nostra espansione nell'editoria di giochi, che porta l'azienda a circa 320 talenti, in Francia e Canada, che godono di una flessibilità notevolmente migliorata, grazie al nostro innovativo schema FROG (Fully Remote Organization). In DON'T NOD, tutti lavorano in team a dimensione umana, che si occupano di sei progetti interni. Oltre al self publishing dei nostri giochi, pubblichiamo anche quelli di sviluppatori terzi, che condividono la nostra visione editoriale, offrendo il nostro supporto per dare vita alle loro creazioni. Questi cambiamenti, tra l'altro, ci hanno spinto a costruire una nuova identità visiva, più adatta a farci avanzare.

Reintroduciamo l'apostrofo e lo spazio tra le parole, per cogliere veramente il significato di DON'T NOD. Esso rappresenta la nostra tendenza a non essere convenzionali, come azienda e nei giochi che creiamo. La D s'infrange e, al suo interno, compare la N, a significare che non abbiamo paura di rompere gli schemi. Questo nuovo logo crea un legame tra i nostri giochi (potenti storie piene di significati) e ciò che siamo come azienda.

Per accompagnare questa nuova identità visiva, abbiamo lanciato un sito web nuovo di zecca, che sostituisce quello precedente. Il sito ci mette in contatto con i giocatori, che potranno entrare facilmente negli universi di tutti i nostri giochi ed accedere a contenuti esclusivi, retroscena e ultime notizie. È anche uno spazio in cui i nostri futuri talenti e partner possono vedere chi siamo, come lavoriamo e come lavorare con noi.

Qui, il nostro nuovo sito web: www.dont-nod.com

E per saperne di più sulla notizia: https://dont-nod.com/en/dont-nod-unveils-a-new-visual-identity/

