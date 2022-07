Cairo Communication: Cairo, 'su pubblicità andamento in linea con mercato'

12 luglio 2022 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - L'andamento della raccolta pubblicitaria nel 2022 "non è particolarmente brillante anche perché nel 2021 c'è stata una reazione molto positiva, a due cifre, e quindi c'è una sorta di correzione tecnica. Il nostro andamento è in linea con quello del mercato". Brilla in particolare la stampa. Così Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, interviene sul tema in occasione della presentazione a Milano dei palinsesti di La7 per la stagione 2022-2023.

"Il mercato pubblicitario è stato impattato da momenti differenti: nel 2020 aveva molto rallentato all'inizio poi si era ripreso nel secondo semestre. L'anno scorso nel primo semestre ha reagito fortemente la tv e nel secondo semestre è stato più in linea. La guerra ha certamente creato qualche momento di ripensamento, il nostro andamento è in linea con il mercato" conclude.