Ucraina: governatore Donetsk, 'russi cercano di avanzare verso Bakhmut, Lyman e Donetsk'

Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - "I russi cercano di avanzare in tre direzioni: Bakhmut, Lyman e Donetsk. Attacchi sono in corso su tutta la linea del fronte. Il nemico durante la giornata di ieri ha utilizzato tutti i mezzi per avanzare nelle direzioni di Bakhmut e Lyman ma non ha ottenuto successo. La stessa cosa nella direzione di Donetsk - Mariinka, Krasnohorivka, Avdiivka. Le forze armate dell'Ucraina mantengono le proprie posizioni e resistono all'avanzata nemica". Lo ha detto il governatore della regione di Donetsk Pavlo Kyrylenko alla tv ucraina.