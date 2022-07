11 luglio 2022 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte, pochi minuti dopo la mezzanotte, in incidente frontale. E' successo in via del Foro Italico 605, a Roma. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118.