Milano: De Corato, 'lanciate bombe carte vicino a questura, baby gang vanno fermate'

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - La scorsa notte, intorno all'1.30, in piazza Mirabello a Milano "una baby gang ha lanciato due bombe carta che hanno causato gravi danni al dehors di un locale. Poco prima, in via Solferino, gli stessi ragazzi ne avevano lanciata un'altra. Autori dell'ennesima follia un gruppo di giovani, visti da alcuni abitanti della zona mentre si allontanavano dal posto dopo aver compiuto gli atti vandalici". Lo rende noto l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

"Grazie all'intervento del proprietario e dei vigili del fuoco, chiamati da alcuni residenti, la struttura non ha preso fuoco. Siamo a pochi passi dalla Questura e a pochi metri dal Comando dei carabinieri di via Moscova- commenta - ma ormai queste baby gang pensano di essere padrone del territorio e le loro bravate si concentrano spesso nelle zone centrali della città". Un fenomeno "che va subito represso: l'escalation degli episodi violenti deve avere una risposta severa da parte delle istituzioni. Basta con la scusa di studiare il fenomeno derivato dalle restrizioni della pandemia per non fare niente".