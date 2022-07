Meteo: in Lombardia temperature in aumento, venerdì attesi oltre 35 gradi

11 luglio 2022 a





Milano, 11 lug.(Adnkronos) - Sulla Lombardia temperature in aumento fino a 35 gradi nei prossimi giorni. Secondo il bollettino meteo di Arpa regionale, sull'Europa occidentale è presente un campo di alta pressione, indebolito sul suo fianco orientale da una saccatura in discesa sull'Europa centro e sudorientale, che determinerà avvezione di aria relativamente più fresca in quota con associata debole instabilità prevalentemente concentrata sulla fascia alpina e prealpina.

Più nel dettaglio, nella giornata di oggi, a partire dalle ore pomeridiane, è previsto un transito di nubi a media a alta quota che porteranno a un cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili nella seconda parte della giornata sui rilievi alpini e prealpini, non esclusi in tarda serata isolati rovesci sulla fascia pedemontana e di alta pianura occidentale.

Dal pomeriggio di domani, decisa rimonta anticiclonica sul bacino del Mediterraneo, con apporto di masse d'aria calda e graduale aumento dei valori massimi. Attesi, venerdì in pianura, oltre 35 gradi centigradi, mentre sui rilievi alpini una lieve flessione del geopotenziale nella giornata di giovedì potrà favorire deboli rovesci sparsi o isolati temporali.