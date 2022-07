Governo: Molinari, 'Lega compatta, marcia indietro Letta e M5S su cannabis e Ius scholae'

11 luglio 2022 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Grazie al grande lavoro di ostruzionismo della Lega in Aula si è trovato un accordo tra i Gruppi e la legalizzazione della cannabis e lo Ius scholae sono stati rinviati. Il Paese ha bisogno di risposte concrete su caro energia, lavoro e tasse, non di temi divisivi. L'arroganza e la baldanza dimostrata dalla sinistra si è scontrata con la Lega. Letta e i 5Stelle hanno dovuto far marcia indietro. La Lega è compatta e lo ha dimostrato ancora una volta”. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.