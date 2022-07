11 luglio 2022 a

a

a

Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - "Le norme sulle mascherine rimangono invariate. La nostra richiesta alle persone, in un momento in cui l'incidenza virale è molto alta è di avere maggiore cautela e attenzione. Restano valide le raccomandazioni di usare la mascherina in tutte le occasioni in cui c'è il rischio di essere contagiati". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del congresso nazionale Uilp oggi a Roma.