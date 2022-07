Cannabis: Della Vedova, 'avanti con autocoltivazione, non è tema d Governo'

11 luglio 2022 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “La legalizzazione dell'autocoltivazione di cannabis in discussione alla Camera grazie a Più Europa non è un tema che riguarda la maggioranza di Governo: ognuno su questo va per la propria strada. Noi sosteniamo Draghi senza reticenze sulla sua agenda interna ed internazionale e chiediamo che si vada avanti sulla cannabis”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

“Salvini e Meloni -aggiunge- ripetono gli stessi fallimentari stereotipi proibizionisti di trent'anni fa. Intanto in Germania la maggioranza socialdemocratici, liberali e Verdi si appresta a legalizzare la cannabis. Cedere alle barricate sovraniste sulla cannabis non è un modo per togliere loro voti, ma per perdere i voti e la fiducia di centinaia di migliaia di elettori, giovani ma non solo, che preferiscono un mercato legale a quello criminale di oggi”.