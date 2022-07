11 luglio 2022 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende in ambienti parlamentari, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è a colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti.