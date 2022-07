11 luglio 2022 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Tra i 266 sì incassati dal dl Aiuti in Aula alla Camera c'è anche quello di un deputato M5S. A votare in contrapposizione col gruppo di appartenenza, che ha deciso di non prendere parte al voto, il deputato Francesco Berti, l'unico a disattendere l''ordine di scuderia', riportando fonti M5S.