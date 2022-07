L.elettorale: Ciriani, 'riforma? Trappola per garantire governo a Pd anche se perde'

10 luglio 2022 a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "La mia sensazione è che sia una trappola. Il Rosatellum è un sistema pessimo ma quello di cui si sta parlando, un proporzionale corretto, alla fine garantisce i partiti e non i cittadini. Serve soprattutto al Pd per avere l'assicurazione che, pur perdendo le elezioni, potrà continuare a governare. FdI non vuole tutto questo, ma piuttosto una legge elettorale che consenta ai cittadini di votare un partito, una coalizione e un leader, sapendo la sera delle elezioni chi governa e chi va all'opposizione". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, nel corso de L'Agenda di Skytg24.