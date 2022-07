Covid: Lorenzin (Pd), 'mascherina resta presidio che ci mette al sicuro'

10 luglio 2022 a

a

a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "I numeri dei contagi da Covid parlano chiaro, come ci ricorda oggi Brusaferro. La mascherina non può essere un tabù, perché rimane, assieme al lavarsi le mani, il presidio che ci mette al sicuro soprattutto in ambienti chiusi, affollati o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale. Trovo sterile il dibattito su questo punto, così come sulla bontà delle vaccinazioni”. Così Beatrice Lorenzin del Pd, per la quale "bisogna monitorare con attenzione l'andamento del virus e mantenere alta l'attenzione nella popolazione per promuovere comportamenti prudenziali”.