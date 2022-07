Clima: Fratoianni, 'parole Trump dimostrano che destra è devastante per futuro'

10 luglio 2022 a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "'Se il livello degli oceani si alza vuol dire che avremo più case con vista mare. E non è la peggiore cosa del mondo'. Questa frase non l'ha detta un ubriacone in qualche bettola malfamata, bensì in un comizio un ex presidente degli Usa, che ora vuole tornare alla Casa Bianca. E pensare che da Salvini alla Meloni i fan italici di Trump non vedono l'ora che questo pazzo torni al potere". Così il segretario nazionale di Nicola Fratoianni.

“Una ragione in più per evitare che la destra dovunque sia, di fronte all'acutizzarsi della crisi climatica e della crisi sociale, conquisti ruoli di potere - conclude il leader di SI - che sarebbero devastanti per il nostro futuro".