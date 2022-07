10 luglio 2022 a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Il Centro ha un valore solo quando vince e governa come è avvenuto per anni in Germania. In Italia la cultura popolare può dare un'anima a un centrodestra unitario di governo". Così Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare ‘ sul cantiere centrista.