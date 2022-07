Ucraina: Angeli dello sport, '70 atleti ucraini morti da inizio guerra'

09 luglio 2022 a

a

a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Dall'inizio della guerra della Russia in Ucraina sono morti 70 atleti ucraini in varie circostanze. Lo rende noto "Angeli dello sport", il sito creato dal Comitato Sportivo dell'Ucraina per far conoscere i nomi degli sportivi scomparsi durante la guerra.

Fra quest risultano il giocatore di football Petro Gavrilov, il wrestler Evgeny Slusarenko, il giocatore di football Alexander Shishkov, il campione di karate Alexander Malofeev, il sollevatore di pesi Vitaly Morozov, i giocatori di football americano Yaroslav Mohonko e Igor Boyko, il tennista Kirill Vasilchyshyn, il giocatore di rugby Vladislav Gorbunov e Artem Borodavka, che praticavano sport con un disco volante.