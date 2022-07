Tennis: Rybakina, 'non ho parole per spiegare la mia felicità'

09 luglio 2022 a

Londra, 9 lug. - (Adnkronos) - "Ero nervosissima prima e durante la partita, onestamente sono felice che sia finita. Non avevo mai provato niente di simile. Non ho parole per spiegare quanto sia felice in questo momento". Queste le parole di Elena Rybakina dopo la vittoria a Wimbledon in finale sulla tunisina Ons Jabeur.

La kazaka ha riconosciuto il valore dell'avversaria durante la cerimonia di premiazione. "Complimenti, Ons, perché hai giocato un gran match e per tutto quello che hai ottenuto. Sei una grande ispirazione per tutti, hai un tennis fantastico. Nel circuito non ci sono giocatrici come te, incontrarti è una gioia. Mi hai fatto correre talmente tanto che non penso di aver bisogno di andare in palestra".

Come ogni grande successo, anche il suo trionfo a Wimbledon è il risultato di un lavoro di squadra. "Non sarei qui senza il mio team, devo dire grazie anche a loro - ha concluso -. I miei genitori, la parte più importante del team, non sono qui e mi dispiace molto. C'è solo mia sorella, che mi ha visto dal vivo solo per la terza volta, sono felicissima che sia qui", conclude la 23enne kazaka.