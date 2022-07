Roma: Fedeli, 'città non può essere ostaggio piromani'

09 luglio 2022 a

Roma, 9 lug- (Adnkronos) - "Roma non può essere ostaggio dei piromani, come sta accadendo in questi giorni. Ci affidiamo alle Forze dell'Ordine e alla magistratura perché facciano luce su quanto sta accadendo". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

"Solidarietà -aggiunge- ai cittadini e alle cittadine di Centocelle. Grazie agli uomini e alle donne della Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, al personale sanitario e a tutti coloro che stanno cercando di proteggere le cittadine e i cittadini”.