Più Europa: Bonino, 'niente a che fare con centro 'pancione' che imbarca tutti'

09 luglio 2022

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “In un mondo in cui il caos è totale, e in cui si disegnano nuovi schemi e nuove alleanze internazionali, l'Italia è uno dei paesi che ha una buona leadership riconosciuta da tutti. Ma sotto la leadership di Draghi si muovono e si creano partiti che si dissolvono due giorni dopo. Tutti liberali, tutti europeisti, tutti centristi. Noi di +Europa con questo centro ‘pancione' e minestrone non c'entriamo niente”. Lo ha detto la leader di +Europa Emma Bonino, intervenendo all'assemblea regionale del Lazio di +E.

“Noi stiamo lavorando alla costruzione di una alternativa liberale, democratica ed ecologista per il nostro Paese, che non ha nulla a che fare con l'imbarcare gente in questo centro ‘pancione', nonostante infilino sempre noi e Calenda nei retroscena”, ha concluso Bonino.