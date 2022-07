Nuoto: World Series, Paltrinieri vince la 10 km a Parigi

09 luglio 2022 a

Parigi, 9 lug. - (Adnkronos) - Fuoriclasse senza pause Gregorio Paltrinieri che, messi alle spalle trionfi e fatiche dei Mondiali di Budapest, si impone anche nella 10 km della seconda tappa delle World Series, in svolgimento al Parc de la Villette, nel cuore di Parigi. Il 27enne carpigiano delle Fiamme Oro resta sempre in testa al gruppo che poi stacca a circa cinquecento metri dalla fine, e vince in 1h51'37''85; alle spalle dell'azzurro, già vincitore della prima tappa dell'ex World Cup a Setubal, gli ungheresi Kristof Rasovszky in 1h51'38''98 e David Betlehem terzo in 1h51'41''95. Quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), vincitore del titolo italiano pochi giorni fa a Piombino, in 1h51'43''68.

Nella prova femminile chiude terza Ginevra Taddeucci. La 25enne di Firenze tocca in 2h00'35''99, dopo aver tentato il forcing ad un chilometro dall'arrivo stoppato dalle veterane Ana Marcela Cunha e Sharon Van Rouwendaal. Ad imporsi è la 30enne brasiliana in 2h00'33''71 contro le 2h00'35''77 della 28enne olandese e campionessa del mondo. Sesta Barbara Pozzobon in 2h00'40''46.