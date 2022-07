L.elettorale: Toti, 'bipolarismo finito, serve nuova legge che interpreti nuova fase'

09 luglio 2022 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Le leggi elettorali non appassionano nessuno ma discutiamone. Se guardiamo al fotografia di questa legislature vedo una serie di persone che ancora oggi difendono il bipolarismo ma poi hanno governato tutti con tutti". Così Giovanni Toti chiudendo la convention di Italia al Centro.

"Questo perché la legge non ha prodotto una maggioranza parlamentare ma anche perché le coalizioni, per come le abbiamo conosciute, non ci sono più, sono diventate cooperative elettorali. Per come si sono estremizzate non rappresentano più quell'equilibrio dei due schieramenti della Seconda Repubblica. Chi dice che tutto va bene e che tutto si rimetterà insieme, mente", sottolinea Toti.

"I partiti ora hanno un dovere: devono dire che un sistema politico è finito e che bisogna costruirne uno nuovo. E forse una legge elettorale che interpreti tutto questo. Perché altrimenti avremo di nuovo un Parlamento dove non ci sarà una maggioranza. Se vogliamo mettere l'Italia al centro, cominciamo da qui", aggiunge.