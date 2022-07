Italia al centro: Toti a Calenda, 'noi netti nelle convinzioni ma anche capaci di dialogo'

09 luglio 2022 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "A Calenda che ha aperto questa manifestazione per primo tra gli ospiti, dico che noi saremo nettissimi: essere moderati non vuole dire essere ondivaghi o incerti. Abbiamo delle convinzioni solidissime. Ma queste convinzioni solidissime non ci impediscono di dialogare. Se noi chiudiamo al confronto, chiudiamo la possibilità di costruire un programma comune e poterlo realizzare. Grande nettezza di idee ma anche grande capacità di dialogo". Così Giovanni Toti chiudendo la convention di Italia al Centro.