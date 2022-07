Italia al Centro: al via convention, Quagliariello 'oggi parte un cantiere'

09 luglio 2022 a

a

a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - E' iniziata a Roma la prima convention di 'Italia al Centro' con Giovanni Toti. Ad aprire i lavori Gaetano Quagliariello. "Oggi parte un cantiere e occorre recintare uno spazio per fare un cantiere e serve la manodopera. Qui ci sono persone che hanno sempre creduto che una forza centrale, liberale, moderata sia necessaria. Ma c'è il rischio che quest'area scompaia dalla geografia italiana, noi stiamo lavorando perché non accada e abbiamo cercato di farlo in maniera inclusiva".