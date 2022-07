Fisco: Giacomoni, 'un dovere ridurre pressione fiscale'

09 luglio 2022 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Tutti noi di Forza Italia vorremmo ‘un Paese nel quale lo Stato non portasse via a nessuno, attraverso le tasse, più di un quarto dei frutti del proprio lavoro', come ha detto il presidente Berlusconi nel videomessaggio di questa mattina. Ma se vogliamo raggiungere la ‘soglia ideale' del 23%, trasformando quella che oggi è l'aliquota minima, nell'aliquota massima per tutti, famiglie ed imprese, dobbiamo proseguire nella direzione indicata da sempre proprio da Forza Italia, cioè il 'meno tasse per tutti'". Lo afferma il deputato Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza di Forza Italia.

"Oggi più che mai, dopo due anni di pandemia, quasi 5 mesi di guerra in Ucraina e il costo della vita alle stelle -aggiunge- è impensabile che la pressione fiscale sia arrivata quasi al 43,5% e che le imprese, che hanno appena ripreso a lavorare, possano tornare a pagare oltre il 60% di total tax rate. Abbiamo il dovere di ridurre la pressione fiscale: sulle famiglie per fare aumentare i consumi, sulle imprese per aumentare la produzione e sui lavoratori -anche attraverso la riduzione del cuneo fiscale- in modo che possano avere tutti stipendi più alti. L'obiettivo del buon governo del centrodestra deve essere quello di creare ricchezza e benessere per tutti, puntando sulla crescita, sullo sviluppo e sulla creazione di posti di lavoro veri".