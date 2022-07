F1: Gp Austria, Sainz precede Leclerc e Verstappen nelle seconde libere

09 luglio 2022 a

Spielberg, 9 lug. - (Adnkronos) - La seconda e ultima sessione di prove libere del Gp d'Austria va a Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari chiude in 1'08"610 precedendo l'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (1'08"660) e la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'08"778). A seguire le Alpine dello spagnolo Fernando Alonso (1'08"832) e del francese Sebastian Ocon (1'08"848) e l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez (1'09"179). Mercedes in pista ma con ritardo dopo le riparazioni a seguito del doppio incidente che ha coinvolto Lewis Hamilton e George Russell nelle qualifiche di ieri. Alle 16.30 i 100 Km della Sprint che mettono in palio 8 punti per il vincitore e determineranno la griglia di partenza del Gp di domani.