Ciclismo: Nations Cup pista, Paternoster vince l'inseguimento

Cali, 9 lug. - (Adnkronos) - L'Italia della pista in evidenza a Cali, in Colombia, sede del terzo round di Nations Cup. Nella notte sono arrivate rispettivamente le medaglie di Letizia Paternoster e Michele Scartezzini. L'azzurra ha conquistato il primo posto nell'inseguimento individuale con un ottimo tempo e il secondo piazzamento nell'eliminazione. Stessa posizione, al maschile, per Scartezzini, secondo dietro a Akil Campbell.

Il primo posto della trentina, dopo quello ottenuto ieri con il quartetto maschile che ha fatto registrare il record della pista, è arrivato con un tempo importante 3:25.310 che vale il record italiano di specialità. Dietro, decisamente distanziata (con 3:33.456) è Samantha Donnelly. L'eliminazione donne ha, invece, visto vincere l'americana Jennifer Valente davanti all'azzurra e alla messicana Yareli Acevedo Mendoza. Bene, tra gli uomini, il veronese Michele Scartezzini battuto da Campbell. In terza posizione l'atleta di casa Arley Jordan Parra Arias. Domani terza giornata a Cali con inseguimento individuale maschile e madison femminile.