Centro: Rotondi, 'ha ragione Berlusconi, no spazi per centro autonomo'

09 luglio 2022 a

a

a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Berlusconi ha perfettamente ragione: non c'è spazio per un Centro autonomo,e le ragioni del popolarismo europeo oggi sono ben rappresentate da Forza Italia. Serve però un progetto nuovo come fu il ‘Popolo delle Libertà' e prima ancora la Fi del 1994. Dobbiamo costruire una lista degli italiani che ottenga il cinquanta per cento dei consensi alle prossime elezioni politiche, 'Verde è popolare' farà la sua parte". Così Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare' giungendo ad Olbia dove stasera alle 21.30 presenterà nella biblioteca comunale il suo libro 'La variante Dc'.