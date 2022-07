Nuovo Psi: Barani, 'Priscilla? Persona giusta al posto giusto'**

09 luglio 2022 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "La persona giusta al posto giusto". Così Lucio Barani risponde all'Adnkronos in merito alla nomina di Priscilla Salerno, attrice hard, come responsabile del dipartimento nazionale del Nuovo Partito socialista italiano contro la violenza di genere e i rischi del revenge porn.

"Mi stupisco dello stupore che ha provocato questa cosa. Noi siamo socialisti craxiani mica comunisti... Quando ero in Parlamento è stata mia la proposta sulle unioni di fatto". Ma perché proprio un'attrice hard? "Perché Priscilla proprio per il mondo che frequenta conosce, pragmaticamente, i temi della violenza di genere. E poi abbiamo in mente un progetto".

Quale? "Stiamo organizzando per i primi di settembre una conferenza stampa al Senato con Priscilla per presentare un progetto, insieme a lei, di educazione sessuale e sanitaria nelle scuole".