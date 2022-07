Italia al Centro: Calenda a Toti, 'centro non è 'fritto misto', così non si prende un voto'**

09 luglio 2022 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Giovanni Toti è un ottimo amministratore come lo è il sindaco Bucci: non vi mette in mezzo a politicanti che non portano nulla, a scorie di un centro che non esiste più. Siate netti. Se dire che questo cantiere è aperto a tutti finirete in un indefinito che non porterà un voto". Così Carlo Calenda alla convention di Italia al Centro.

"Questo è il momento del coraggio e del riscatto rispetto ai populismo. Tutto il resto è un fritto misto che non porta a nulla e che fa gioire gli avversari che possono dire che nel centro c'è di tutto da Calenda a Di Maio a Mastella. Il centro è il contrario di tutto questo, il centro liberale è il luogo delle scelte nette e delle persone per bene. Su questo possiamo essere insieme ma la scelta spetta a voi. Vi aspettiamo il 24 settembre a Milano alla costituente di un movimento che l'Italia aspetta da tanto anni".