Azione: Calenda a Berlusconi, 'centro a voi? Affare fatto, daje'**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Andata: centro a voi e polo del buongoverno a noi; Presidente operaio a voi e rivoluzione liberale a noi; Di Maio, Mastella, Cuffaro a voi e Enrico Costa a noi; Putin a voi e Von der Leyen/Macron a noi. Così, come si dice a Roma, 'ce se po' sta'. Affare fatto? Daje". Carlo Calenda commenta così via twitter le parole di ieri di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia aveva osservato: "Qualcuno parla di 'costruire un centro politico' del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in Italia è indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi occidentali".