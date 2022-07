Zingaretti: "Civitavecchia polmone di sviluppo del Lazio e d'Europa"

08 luglio 2022 a

a

a

Civitavecchia 8 lug. (Adnkronos) - ‘'C'è una grande dinamicità del porto di Civitavecchia che sta recuperando posizioni. Abbiamo lavorato per ridare una centralità a Civitavecchia per un nuovo modello di sviluppo, abbiamo alle nostre spalle il rischio per quanto riguarda la centrale turbo gas o carbone ma soprattutto arrivano investimenti per il collegamento tra Civitavecchia e il resto d'Europa su strada e su ferro, investimenti del Pnrr e l'entrata del porto nella rete Core, finalmente viene riconosciuto quello che è da tempo ma che l'Europa non riconosceva. C'è un polmone di sviluppo non solo per il Lazio ma mi permetto di dire un polmone di sviluppo europeo''. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante il Forum ‘Medports' in corso al porto di Civitavecchia.

‘'Da presidente di Regione ho un altro obiettivo: essere al fianco di questa grande opportunità e fare in modo che il benessere, la ricchezza e il lavoro rimanga in questo territorio così che Civitavecchia e le sue famiglie possano guardare al futuro con più serenità. Posso dire oggi che questo è possibile perché la parte peggiore l'abbiamo lasciata alle nostre spalle e il modello di sviluppo che si sta immaginando qui è quello di cui abbiamo bisogno: ecosostenibile e centrato sulla crescita produttiva e lavoro''.