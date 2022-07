Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare): sostenere la maternità per incrementare il PIL del Paese

08 luglio 2022 a

a

a

(Roma, 8/7/2022) - Roma, 8/7/2022 - Un progetto ambizioso, quello comunicato sui canali social da Stefano Bandecchi, Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, che anticipa uno dei punti salienti del programma del partito aderente al PPE: sostegno alla maternità per fermare la crisi demografica.

1000 euro al mese per ogni bambino nato. “Abbiamo particolarmente a cuore il problema della crisi demografica”, così il Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare sulla rubrica settimanale lanciata sui social per dialogare con gli italiani.

“Siamo convinti che si possa dare ad ogni donna, ad ogni madre che metterà al mondo un figlio, un grande aiuto per allevarlo. Una donna può e deve riuscire a realizzare la propria vita. Ecco la nostra proposta: lo Stato italiano potrebbe dare 1000 euro al mese per ogni bambino nato, ovvero 12mila euro l'anno, con i quali si può fare tanto e portare avanti la maternità con serenità. Non si tratta di assistenzialismo, ma di investimenti in grado di generare crescita e sviluppo. Un popolo che decresce, passando da 60 milioni a 52 milioni, è un popolo che è destinato alla miseria perché l'economia funziona quando c'è crescita e non decrescita. È un concetto imprenditoriale applicabile a tutto. Incrementare la popolazione con 1milione di bambini vorrebbe dire anche e soprattutto incrementare la nostra economia interna e riportare lo sviluppo in Italia, significherebbe creare nuovi posti di lavoro e riattivare fabbriche oggi in dismissione.”

“Con questa iniziativa è vero che andremmo a spendere 100miliardi l'anno ma è altrettanto vero che il PIL salirebbe a 340miliardi annui. Questa è l'economia che cambierebbe il nostro impatto sulla realtà sociale della Nazione. Benessere per tutti. Nel programma di Alternativa Popolare ci saranno maggiori dettagli”, conclude Stefano Bandecchi.

Ufficio Stampa