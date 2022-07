Startup, Marseglia (Amazon): "Innovare è centrale, altrimenti saremmo superati da altri"

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Se noi non fossimo un'azienda innovativa come siamo, che continua costantemente a lanciare nuovi prodotti e servizi per i clienti, ad allargare il proprio business, saremmo già stati superati da qualcuno capace di fare l cose meglio di noi. Quindi fa parte della nostra filosofia di business". Lo ha detto Mariangela Marseglia, Country manager Italia, Spagna, Portogallo di Amazon, intervenendo a Bisceglie dal palco di Digithon, la prima maratona digitale italiana.

"Amazon è nata nel '94, una specie di mammut del mondo digitale. Se noi ci fossimo arroccati sul nostro primo business, i libri, saremmo già scomparsi, come è successo ad altre società. Quindi mai sedersi sugli allori", ha concluso.