Rdc: Todde, 'è a sostegno dignità persone, orgogliosa del M5S'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Un milione di cittadini italiani salvati dalla povertà assoluta dal reddito di cittadinanza e dalle misure economiche stanziate nel governo Conte 2. I dati pubblicati oggi dall'Istat parlano chiaro. Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a un milione di individui (circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione di povertà assoluta". Lo dichiara in una nota la vice ministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.

"L'intensità della povertà senza sussidi, nel 2020, sarebbe stata - osserva - del 10% più elevata. Da settimane esponenti politici di vari partiti continuano ad alimentare sterili polemiche sul reddito, oggi pubblicamente smentite non da un soggetto estremista ma dal rapporto annuale Istat. Il reddito è una misura a sostegno della dignità delle persone ed è uno strumento a supporto dei cittadini più fragili. C'è chi crede che la povertà sia una colpa, il Movimento invece sostiene che sia conseguenza di un modello sociale ingiusto da cambiare. Gli attacchi violenti e scomposti verso una misura che ha equivalenze in quasi tutti gli altri Paesi europei denotano un profondo disprezzo per chi è povero, ha perso il lavoro o è fragile e ha bisogno di sostegno temporaneo. Sono orgogliosa di far parte di una forza politica che ha lavorato per sostenere milioni di persone in emergenza", conclude.