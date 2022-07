Migranti: Candiani (Lega), 'hotspot Lampedusa al collasso, Lamorgese dov'è?'

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "L'hotspot di Lampedusa ha circa 300 posti disponibili e, al momento, conta già quasi 1.900 migranti irregolari ammassati tra rifiuti e sporcizia. Una situazione aberrante e insostenibile. Una vergogna di fronte alla quale Pd e la sinistra da salotto voltano la testa dall'altra parte, per non vedere il disastro della gestione Lamorgese". Così il senatore della Lega Stefano Candiani.

"Mentre la sinistra pensa a dare la cittadinanza italiana facile agli immigrati, abbiamo la certezza che le frontiere in mano all'attuale ministro dell'Interno sono sostanzialmente abbandonate. Dall'inizio dell'anno - prosegue il senatore leghista - gli arrivi sono stati più di 30mila e negli ultimi giorni continuano senza sosta. Il sindaco di Lampedusa ha chiesto un incontro alla Lamorgese che però ha dato disponibilità solo a fine mese. Una risposta vergognosa, censurabile e umiliante. Dovrebbe essere lei, il ministro, a recarsi subito, dico subito (!), a Lampedusa per rendersi conto di persona della situazione. Purtroppo però, mentre la situazione è grave, la risposta non è seria. Porrò la questione subito martedì, alla riapertura dei lavori in Senato”.