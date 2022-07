Marmolada: Coter, 'spaventato da valanga, in un'ora tutti soccorsi a disposizione'

08 luglio 2022 a

Canazei, 8 lug. (Adnkronos) - "Domenica quando mi hanno chiamato per una valanga pensavo a una cosa molto, molto più ridotta, quando dall'elicottero ho visto la massa di ghiaccio che si è staccata mi sono spaventato, ho pensato subito che per una cosa del genere dovevo chiamare il mondo e in un'ora lo avevo a disposizione: avevo 6-7 elicotteri, unità cinofile da tutto il Trentino, persone da fuori regione che si sono offerte di venire e poi vigili del fuoco, volontari, soccorso alpino". A parlare all'Adnkronos è Stefano Coter capostazione del Soccorso alpino di Canazei che da domenica è impegnato nelle ricerche degli escursioni della valanga sulla Marmolada.