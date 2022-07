Marmolada: Borgonovo (coordinatore soccorsi), 'giornata proficua per ricerche'

08 luglio 2022 a

a

a

Canazei, 8 lug. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo lavorato bene e in sicurezza, abbiamo recuperato molti oggetti, tanti zaini e indumenti, e materiale organico che poi viene catalogato. Una giornata proficua per le ricerche, ci siamo mossi sulle diverse colate camminando su questi detriti di ghiaccio mischiato a sassi e siamo arrivati a una quota di 2800 metri. I cani sono stati fondamentali nelle ricerche in cui abbiamo usato anche dei demolitori per smuovere il ghiaccio”. A parlare è Paolo Borgonovo, coordinatore del centro Addestramento alpino della Polizia di Stato di Moena. Terminate per oggi le ricerche via terra, proseguono con i droni.