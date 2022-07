M5S: Nardella, 'loro problema non è dentro o fuori governo, ma capire chi sono'

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Perché i 5 Stelle hanno perso 7 mln voti? Sono passati da un partito antisistema a partito di governo ma evidentemente non lo hanno saputo spiegare agli elettori. Ma se c'è una leadership forte lo spieghi, crei una narrazione. Di Maio esempio lo ha saputo fare, penso a quando disse di aver sbagliato in alcuni passaggi e negli attacchi al Pd. Il vero problema dei 5 Stelle non è dentro o fuori il governo, ma chi sono e quale è la loro identità". Così Dario Nardella del Pd, sindaco di Firenze, ospite di Metropolis su Repubblica.it.