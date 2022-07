Lazio: Grassi (Pd), 'bene Letta, no conta primarie ma si lavori a unità'

08 luglio 2022 a

a

a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Apprezzo molto le parole e il pensiero del segretario Letta. Le primarie per individuare il candidato Presidente di Regione possono trasformarsi in una conta e lasciare strascichi a pochi mesi dal voto regionale. La soluzione non è una conta ma il dialogo, la soluzione è un percorso. La politica deve ritrovare le sue ragioni e proporre soluzioni, non creare problemi e deve recuperare la forza dell'immaginazione che estende il campo del possibile”. Lo ha detto Giuseppe Grassi, della segreteria Regionale del Pd Lazio e membro di Base Riformista, l'area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

“Lavoriamo alla costruzione del programma e della coalizione e poi cerchiamo una candidatura con la maggiore convergenza possibile. Il Pd Lazio pratichi unità per costruire una vittoria e non per gestire una sconfitta”, ha aggiunto Grassi.