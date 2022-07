Italia al centro: domani prima convention nazionale a Roma

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Domani, all'Auditorium Antonianum di Roma, a partire dalle 10, si terrà la prima convention nazionale di Italia al Centro, il movimento fondato dal governatore Giovanni Toti. L'evento “Italia al Centro-Il cantiere” -si legge in un comunicato- sarà l'occasione per un dialogo non solo tra amministratori e sostenitori del movimento provenienti da tutta Italia, ma anche tra sindaci, parlamentari, ministri, leader ed esponenti politici di altri partiti, con cui il neo movimento si confronterà sui temi al centro dell'agenda politica, sul percorso verso le elezioni del 2023 e sul futuro del Paese. L'evento inizierà alle 10 e si concluderà intorno alle 13.30, con l'intervento conclusivo del presidente Toti.