Internet: Conte, in Dad 40% ragazzi lasciati fuori, diritto accesso Rete in Carta

08 luglio 2022 a

a

a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Durante la Dad, nel periodo più acuto della pandemia, un buon 40% dei ragazzi non aveva accesso alle attività didattiche formative: nessuno potrà restituire loro la mancata formazione di quel periodo" e che ha segnato una "generazione sofferente. Noi abbiamo dato subito 100 mln alle scuole per acquistare dispositivo, ma abbiamo toccato con mano il divario digitale. Tutto il M5S si batterà per inserire nella Costituzione il diritto di accedere gratuitamente a internet. E' un diritto fondamentale della persona, necessario per concorrere alla vita del paese nello spirito dell'articolo 3 della Costituzione. Devi avere la possibilità di accedere ovunque tu viva, anche in zone montane o paesini più interni". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a Digithon 2020 a Bisceglie.