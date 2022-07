Governo: Siracusano (FI), 'Draghi non si faccia influenzare da minacce M5S'

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Il governo ha tantissime cose da fare. In questo anno e mezzo l'esecutivo ha fatto un ottimo lavoro perché ha sempre anteposto gli interessi del Paese alle rivendicazioni e alle richieste delle singole forze politiche. Questa impostazione, possibile grazie all'autorevolezza di Mario Draghi, non deve assolutamente venir meno in questa delicata fase. Il presidente del Consiglio deve continuare, dialogando con tutti, a lavorare per le riforme che servono all'Italia, alla messa a terra del Pnrr, alle misure emergenziali per contenere il caro energia e l'aumento del costo delle materie prime". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"Per Forza Italia le priorità rimangono le famiglie, le imprese, le partite Iva, i ristoratori, i commercianti, gli artigiani, i professionisti. Draghi non si faccia influenzare dalle minacce di Conte e dei 5 Stelle, e prosegua sulla strada tracciata. Al momento abbiamo il decreto Aiuti, 23 miliardi di euro per gli italiani, in bilico a causa delle fibrillazioni grilline. Ecco, l'Italia non può permettersi di essere ostaggio di un Movimento in crisi di consenso elettorale”, conclude.