Governo: Di Maio, 'aprire crisi ora è prestare fianco a Putin'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ogni partito, prima di minacciare la tenuta del governo, dovrebbe fortemente interrogarsi sugli effetti che una crisi potrebbe determinare. Aprire una crisi di governo significa prestare il fianco alla propaganda di Putin, che a sua volta otterrebbe l'obiettivo di sgretolare il nostro governo. Non possiamo permetterci di cedere al richiamo delle autocrazie: ci allontanerebbero dalle democrazie". Così nell''appello alla maturità' lanciato dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e rivolto alle altre forze politiche per garantire la tenuta del governo Draghi.

"Gli italiani non vogliono le urla e gli slogan, vogliono vederci governare. Stiamo tutti dalla parte dell'Italia. E non è il momento di calcoli partitici e sondaggi, la gente vuole essere rassicurata e cerca concretezza. Questo è il compito di tutti noi. In questo momento dovremmo già essere al lavoro per pianificare gli investimenti della prossima legge di bilancio, perché se non facciamo programmazione l'Italia non riuscirà a crescere. Sul Pnrr, vanno sostenuti gli amministratori locali e bisogna fare in modo che ogni singolo euro venga speso bene", si legge in un passaggio del lungo appello.