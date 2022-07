08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Una preghiera per Shinzo Abe, un pensiero affettuoso al suo Giappone scioccato come il resto del mondo. Soprattutto chi ama la politica e il proprio Paese, non può restare indifferente di fronte a una tragedia come questa. Sono profondamente colpito e addolorato". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.