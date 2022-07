08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l'attentato a Shinzo Abe. L'Italia è vicina ad Abe e al popolo giapponese in questo momento drammatico". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un tweet postato sul profilo ufficiale di Palazzo Chigi.