Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Scossi per la notizia dell'attentato all'ex premier Shinzo Abe, scioccati per la sua morte. Vicini al popolo giapponese in questo giorno doloroso”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva.