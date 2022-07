Europei femminili, domenica Francia-Italia. Morace: "Siamo un bel gruppo, passiamo il primo turno"

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Credo che la nostra nazionale possa fare bene, ha dimostrato di essere molto organizzata, si è visto contro la Spagna. Secondo me al primo turno passiamo noi e la Francia". Lo dice all'Adnkronos Carolina Morace, ex nazionale e pioniera in Italia e non solo del calcio femminile ad alto livello tecnico e agonistico, a due giorni dal calcio d'inizio contro Francia degli Europei delle Azzurre. "Poi la Francia, che è superiore a noi, non è in un momento brillantissimo, la ct ha lasciato a casa giocatrici importanti, magari approfittiamo anche di questo..."

"Ma soprattutto non dobbiamo mettere pressione e responsabilità alle ragazze, che sono cresciute tantissimo. E' chiaro che si può fare qualcosa, ma sono sempre del parere che servono progetti: in Italia ci sono 35.000 tesserate, altrove viaggiano sulle 100.000, chiaro che ci sia disparità con le altre nazioni. La partita contro la Spagna, che era superiore a noi, ci dà speranze. Ho visto una squadra organizzata, un gruppo molto coeso e determinato, che vuole fare bella figura. Ma per vincere serve anche altro, se vogliamo essere realmente competitive dovremo incentivare i numeri, il che vuol dire fare progetti, non solo a livello di socità ma di marketing e tutto il resto. Già il professionismo di per sé porterà maggiori iscrizioni, ma non basta solo quello: serve un impegno progettuale di sistema".